Диагностика и лечение психосоматических болезней

Медицинский центр здоровья Алтимед предлагает Вам решение психосоматических заболеваний полного спектра. А это быстрое проведение диагностики и эффективное лечение психосоматических заболеваний на качественном сертифицированном оборудовании. Для Вас будет подобран индивидуальный план терапии, учитывая все индивидуальные особенности вашего организма, наличие сопутствующих заболеваний, а также текущее состояние организма в целом и его систем.

А ТЕПЕРЬ СТОИТ РАЗОБРАТЬСЯ С САМИМ ПОНЯТИЕМ “ПСИХОСОМАТИКА БОЛЕЗНЕЙ”

Люди давно заметили, что все в нашей жизни появляется не просто так. В том числе и болезни. Когда какие-то отрицательные эмоции долгое время накапливаются в организме, то человек вскоре начинает чувствовать себя плохо не только морально, но и физически. Но, к счастью, психологи уже давно поняли эту связь, и она получила название – психосоматика. Психосоматика (с греческого psycho – «душа» и soma, somatos – «тело») – направление в медицине и психологии, которое изучает и объясняет влияние на физическое состояние различных эмоциональных переживаний и стрессов. Появилось в медицине оно в среде 50-х годов прошлого века. Но даже в греческой философии и медицине была распространённой мысль о связи тела и души. И наконец, в 1950 году появилось «Американское психосоматическое общество», после создания которого данный термин получил широкую огласку. Для начала следует разобраться в причинах психосоматических заболеваний. На самом деле их огромное количество, и поэтому мы перечислим самые основные:

Постоянные стрессы;

Необоснованные страхи;

Конфликты с близкими людьми;

Паника;

Семейные проблемы;

Плохой сон;

Повышенная утомляемость;

Психические травмы;

Утрата человека;

Психастении;

Долгое сдерживание эмоций;

Насилие в семье.

Большее количество информации по теории, что с чем связано, Вы можете прочитать в таблице знаменитой Луизы Хей.

РАЗВИТИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ

Психосоматика довольно востребована в медицине и представляет научный интерес, но пока нет единой теории, называющей причины возникновения психосоматических заболеваний. Для объяснения и лечения психосоматики психологи используют разные модели, преимущественно поведенческие и психоаналитические. Влияние психосоматики на организм человека колоссально! Одно из последствий это истощение иммунной системы (уменьшаются резервы адаптации организма, стойкость к вирусным заболеваниям, развиваются аллергические и аутоиммунные процессы). Это происходит из-за того, что нагружая систему иммунитета, стресс делает организм ослабленным перед внешними и внутренним воздействием. Также возрастает нагрузка на эндокринную систему. У человека нарушается гормональный баланс, как следствие недостаток гормонов, витаминов и микроэлементов в организме. Кроме всего этого страдает и нервная система. После ее перегрузки организм человека не может погружаться в глубокий сон из-за чего у человека начинается хроническая усталость, замедленная реакция и т.д.

Психосоматика: симптомы и заболевания:

Гипертоническая болезнь;

Бронхиальная астма;

Ишемическая болезнь сердца;

Бессонница;

Нейродермит;

Резкие потери веса;

Ревматоидный артрит;

Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки;

Сахарный диабет II типа;

Акне;

Выпадение волос;

Тиреотоксикоз;

Онкологические заболевания;

Анорексия;

Зубная боль;

Различные женские заболевания: эрозия шейки матки, молочница, доброкачественная опухоль матки, цистит, нарушение менструального цикла, фригидность;

Мужские недуги: цистит, уретрит, воспаление яичек, простатит, аденома простаты.

Данный список получился не маленький, но и это еще не все. На самом деле заболеваний – сигналов намного больше. Мы не стали перечислять все, а назвали только самые частые потому, что каждый организм индивидуален. А психосоматические заболевания варьируются от обычной простуды до болезней с тяжелым течением. Но если вовремя взяться за свое здоровье, то психосоматические заболевания легко лечатся. Также из-за стереотипа, согласно которому выражение эмоций женщинами считается нормальным, а эмоциональное поведение мужчины — чем-то неправильным, осуждаемым («мужчины не плачут»). Поэтому большинство мужчин переживают беспокойство внутри себя, за счет чего более подвержены психосоматическим расстройствам. Конечно, это не значит, что психосоматические расстройства — исключительно мужские болезни. Просто женщины чаще обращаются с эмоциональными проблемами, а мужчины чаще скрывают свои психологические переживания. С психосоматическими расстройствами зачастую обращаются люди среднего возраста, от 25 до 45 лет. Так получилось, что именно эта возрастная категория наиболее активна и больше других подвержена хроническому стрессу. Но психологические причины болезней встречаются и у детей, подростков, а также у лиц пожилого возраста.

Как проходит диагностика психосоматических болезней у нас в Центре Алтимед

В нашем медицинском центре Алтимед используется самый быстрый и точный аппарат для тестирования на сегодняшний день. Аппаратно-программный комплекс АТМ и метод диагностики вегетативно резонансное тестирование Vega позволяет с высокой точностью выявить причину заболевания (в том числе и психосоматическую). Наши врачи определят, что стало причиной заболевания и этиологическим фактором (что запустило развитие заболевания). Как показывает практика помимо возбудителей (вирусов, бактерий, паразитов), которые могут вызвать развитие ранее представленных заболеваний в 80% случаев одним из факторов вызывающий заболевание является психосоматика (стрессы, страхи, депрессии и т.д.) Бывают и случаи, когда болезнь проходит на фоне психологических факторов. Тревоги и стрессы () выступают в качестве вспомогательного и отягощающего фактора, который отрицательно влияет на эффективность терапии.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ В НАШЕМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ?

Методом вегетативного резонансного тестирования врач определяет пораженный заболеванием орган. Далее определяется острые или хронические запущены процессы в данном органе (и другие характеристики процесса: аллергический, аутоиммунный, психосоматический и др.). Затем оценивается состояние вегетативной нервной системы (какой тип реакции преобладает: симпатический нервной системы(СНС) или парасимпатической (ПНС)) И наконец определяется причина, по которой происходит активация или торможение нервной системы.

Тестирование в нашем медицинском центре не занимает много времени, но зато по истечению полутора часов Вы узнаете о вашем здоровье правду.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ДИАГНОСТИКА ПОКАЖЕТ НАЛИЧИЕ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ?

Конечно же, мы предложим Вам как лечить психосоматику. Наша команда врачей учтет все ваши потребности и противопоказания, и выпишет лечение, которое поможет именно Вам.

КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ АЛТИМЕД?

В нашем центре применяется транскраниальная магнитная стимуляция. Этот метод направлен на коррекцию ритмов головного мозга (альфа, бета, дельта и т.д.) путем подачи электрических сигналов на области головного мозга, настраивая его на правильную работу (по принципу настройки вашего радиоприемника на нужную частоту). Данный метод универсален, и подходит как для людей, у которых классические медикаментозные методы не дают желаемого результата, так и для тех, кто просто заботиться о своем здоровье. Мы обычно предлагаем два варианта лечения по данной технологии, которая гарантированно работает:

У нас в клинике, используя профессиональное оборудование. Например, прибор для транскраниальной магнитной стимуляции ATM TR. Устройство представляет собой уникальный медицинский прибор с широким спектром терапевтических возможностей, позволяющих эффективно и комплексно решать целый ряд проблем, связанных с психоэмоциональными нарушениями (задержка речи, синдром хронической усталости, профессиональное выгорание, страхи, депрессии, нарушения сна, психосоматика и д.р.). При этом заметные изменения уже после первой процедуры (45 минут воздействия), а положительный результат закрепляется на долгие годы. А также позволяет полностью избавится от необходимости применения препаратов для коррекции психоэмоционального состояния.

Другой вариант — дома, используя бесконтактный прибор ATM Helper ML – группа Нервная (депрессии, бессонница, синдром хронической усталости и д.р.), а также группа Индукционных программ, которые включают в себя режимы направленные на коррекцию психосоматического состояния (стрессы, эмоциональное возбуждение страх), а также улучшает продуктивность работы головного мозга (запоминание, обучение, концентрацию внимания и т.д.).

Таким образом коррекция психоэмоционального состояния пациента не только положительно сказывается на состояния пациента, но и способствует более эффективному процессу лечения острых и хронических заболеваний.

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Также вы можете пройти простой домашний тест для определения насколько вы подвержены психосоматическим расстройствам. Для этого нужно ответить всего на два вопроса:

Постарайтесь вспомнить себя в школьные годы, было ли такое, что перед важной контрольной у Вас начинал крутить живот, потеть ладони и биться сердце? Происходит ли такое сейчас перед свиданием или совещанием на работе?

Если на оба вопроса ответ положителен, то у Вас очень хорошая связь между душой и телом. Поэтому скорее всего именно Вы рискуете заболеть психосоматическими расстройствами. Если ответ «да» только на один вопрос, то вероятность все еще довольно большая. Потому что полностью утратить или приобрести из неоткуда крепкую связь нельзя. Поэтому стоит относиться к организму очень внимательно. Вероятность наиболее низкая, если ответ «нет» на оба вопроса. Если Вы нашли себя в тесте или заметили ваше заболевание в списке выше, то Вам необходимо обратиться в наш медицинский центр Алтимед для проведения комплексной диагностики организма. Потому что именно наша компания уже более 17 лет занимается работой в области диагностики и лечения психосоматических расстройств в Украине и не только!